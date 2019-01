Ab heute, 7. Jänner, bis zum 16. Jänner wird der Plabutschtunnel in der Nacht komplett gesperrt. Der gesamte Verkehr wird durch die Stadt umgeleitet. Graz bereitet sich vor.

Bei Tunnelsperren wird der Verkehr über die Stadt umgeleitet © Fotolia

Von 20 Uhr bis 8 Uhr früh ist der Plabutschtunnel ab heute in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Bauarbeiten dauern vorerst bis 16. Jänner. Das heißt, dass der gesamte Verkehr in dieser Zeitspanne in der Nacht über das Stadtgebiet geführt wird.

