© BF Graz

Am Donnerstagvormittag kam es auf der Kärntnerstraße in Graz zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Der Kleinbus, gelenkt von einem 53-Jährigen aus Graz-Umgebung, kam in Folge von der Straße ab und fuhr über den Gehweg in eine Gartenanlage. Anschließend prallte er an der Fassade eines Gewerbebetriebes und kam zum Stehen.