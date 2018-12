Wer rund um den Jahreswechsel Raketen abschießt oder gegen das Pyrotechnikgesetzes verstößt, dem drohen empfindliche Strafen. Die Grazer Polizei wird verstärkt kontrollieren. Und: In Graz sind pyrotechnische Gegenstände der Klassen 2, 3 und 4 verboten.

© Graz Tourismus/Harry Schiffer

Im Hinblick auf den bevorstehenden Jahreswechsel und der aus diesem Anlass veranstalteten Feiern empfehlen Polizei und Stadt Graz nun dringend die gesetzlichen Richtlinien zu beachten. Die Beamten werden die Einhaltung des Pyrotechnikgesetzes vor und in der Silvesternacht genau kontrollieren. In Graz sind pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F2, F3 und F4 (Klassen II, III und IV) verboten - Details finden Sie in der Infobox unten. Das heißt es dürfen unter anderem keine Raketen verwendet werden.