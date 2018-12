Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Shoppingcenter wurde ein Sackerl mit Geschenken stehen gelassen. © Sujetfoto/Jürgen Fuchs

Dienstagfrüh: In der Facebook-Gruppe „share & care graz“ (25.000 Mitglieder) ist ein neuer Beitrag zu lesen. Denise Pfister schreibt, sie habe in Seiersberg gekaufte Geschenke für ihre Kinder stehen gelassen: „Ich kann es mir nicht leisten, das alles noch mal zu kaufen und hoffe über Facebook einen ehrlichen Finder zu finden...“



Dienstagvormittag: Einen Finder gibt es nicht. Dafür mehrere User, die anbieten, einen Teil des Schadens zu übernehmen. Dienstagfrüh: Ein Screenshot von ersten Antworten auf das Posting © Screenshot

Donnerstagfrüh: Das Posting ist verschwunden. Nachrichtenanfrage an Denise Pfister.



Dienstagmittag: Grund der Löschung war die Gruppenregel „Keine Geldspenden“. Die Hilfsbereitschaft setzte sich auf anderer Ebene fort, so Pfister. Die Userin Michaela Unger habe die Shoppingcenter-Leitung kontaktiert. Von dieser sei dann ein 50-Euro-Gutschein hinterlegt worden.



Freitagmittag: Michaela Unger antwortet auf unsere Anfrage: „Mich hat das Posting so bewegt, weil ich selbst weiß, wie sich das anfühlt, wenn man seinem Kind etwas schenken möchte und einem die Mittel dafür fehlen!“



Freitagnachmittag: Center-Leiterin Sylvia Baumhackl bestätigt auf Nachfrage, dass sie in diesem Fall privat weiterhalf.



Heiliger Abend: Zwei Kinder freuen sich über Pyjamas und Pullis (Größe 86 und 116) und einen kleinen Bademantel (Größe 116).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.