Geschichten, die Graz bewegt haben Bus-Fahrgast durfte nicht mitfahren

Was Graz in diesem Jahr bewegt hat: Zu einer kuriosen Begebenheit kam es am 17. Oktober: Grazerin wollte ihr Ticket mit einem 50-Euro-Schein im Bus kaufen - und durfte nicht. Fahrer müssen keine Scheine über 20 Euro wechseln.