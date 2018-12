Was Graz in diesem Jahr amüsiert hat: Wir haben uns im Sommer unter eine japanische Touristengruppe gemischt - das ist doch etwas Besonderes. Und eine gute Gelegenheit, einige Vorurteile loszuwerden. Eine Reportage.

Eine japanische Reisegruppe macht Halt in Graz - auch diese Herrschaften waren mit dabei. © Stefan Pajman

30 Minuten verspätet treten ebenso viele japanische Touristen aus dem Bus vor dem Grazer Künstlerhaus in das schimmernde Morgenleuchten. Kein Selfiestick, so viel sei bereits vorab verraten, sollte sich an diesem Tag in den Himmel recken. Irmgard Pferzinger begrüßt die Reisegruppe und wechselt noch ein paar nette Worte mit dem ungarischen Busfahrer. Seit 18 Jahren ist die gebürtige Siebenbürgerin Fremdenführerin. Wenn Irmgard gerade keine Touristen durch Graz lotst, arbeitet sie als gerichtliche Dolmetscherin und übersetzt aus dem Ungarischen.