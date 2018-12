Am Dienstagnachmittag löste ein unbeaufsichtigter Adventkranz einen Brand in einer Trafik aus. Die Feuerwehr rückte rasch aus, es gab keine Verletzten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Berufsfeuerwehr Graz

23 Mann und fünf Fahrzeuge waren im Einsatz. Am Dienstag kam es durch einen unbeaufsichtigten Adventkranz um kurz nach 13 Uhr zu einem Brand in einem Verkaufsraum einer Trafik in der Steinbergstraße. Der Brand wurde von den Angestellten eines benachbarten Unternehmens bemerkt.