Die Stadt bietet im Jänner und Februar wieder Ski- und Snowboardkurse für Kinder von 8 bis 16 Jahren an. Die Anmeldung beginnt am 17. Dezember.

Am Montag

Von Klein bis Groß: der Skispaß kann kommen © KK

Auf die Bretter, fertig, los - doch bevor es ab ins Skivergnügen geht, muss man einen der 400 Kursplätze ergattern. Die Stadt bietet auch heuer wieder Ski- und Snowboardkurse für Kinder und Jugendliche an. Die ersten Plätze werden Montagfrüh vergeben.

Von 17. Dezember bis 17. Jänner 2019 läuft die Anmeldung. Angemeldet werden können nur eigene Kinder mit Hauptwohnsitz in Graz. Online ist es Montagfrüh ab 5 Uhr früh möglich auf auf partner.venuzle.at/sportamt-graz oder persönlich ab 8 Uhr im Sportamt möglich. Das Sportamt ist beim Stadionplatz 1, 8041 Graz. (Telefonische Auskunft unter: 0316/87278789)

Mitzubringen sind Meldezettel des Kindes, Meldezettel des Erziehungsberechtigten, zehn Euro Aufwandsentschädigung in bar pro Kind/pro Kurs. Alle Jahrgänge von 2003 bis 2011 können sich anmelden (also 8- bis 16-Jährige), um an fünf Samstagen im Jänner und Februar mitzumachen. Hier geht es zur Info-Broschüre.

Öffnungszeiten Sportamt: Montag bis Donnerstag von 8 bis 14 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr.