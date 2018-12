Facebook

Das Parkhotel in Graz © KLZ/Eder

Nachdem das Hotel Wiesler vor einigen Jahren komplett auf seine Bewertung verzichtet hat, hat Graz keinen Beherbergungsbetrieb mit fünf Sternen mehr. Seither wird in der Murstadt darüber diskutiert, ob ein solches Haus für den Tourismus nötig wäre: „Diese Frage kommt vor allem deshalb auf, weil es im 4-Stern-Segment schon ganz schön eng wird und die Bandbreite an Konzepten sehr groß ist“, weiß Graz-Tourismus-Chef Dieter Hardt-Stremayr. Das ist auch der Grund, warum Philipp Florian, Direktor des Parkhotels in der Leonhardstraße, derzeit intensiv über einen fünften Stern nachdenkt.



„Graz braucht ein Fünf-Sterne-Hotel zu Fünf-Stern-Preisen“, sagt er. Sein Haus würde dafür weitgehend die Kriterien erfüllen – vom Restaurant über den Service bis hin zum Wellnessbereich, der erst im Frühjahr komplett erneuert wurde. Die Sterne seien am internationalen Markt trotz Bewertungen auf Online-Buchungsplattformen immer noch wichtig, ist sich der Hotelier sicher. In Graz herrsche derzeit „enorme Goldgräberstimmung in der Branche – vor allem unter Vier-Stern- oder nicht kategorisierten Häusern“. Florian sieht daher Potenzial für ein Fünf-Sterne-Haus, auch wenn er noch einige Punkte klären muss: „Wir haben uns selbst daher keinen Zeitplan gegeben, auch der Ausgang der Debatte ist noch offen.“

Parkhotel-Chef Philipp Florian © KLZ/Eder

Ein Haus mit Charakter und Tradition könne aber mit fünf Sternen bestehen, betont der Hotelier. In einem ersten Schritt setzt das Traditionshaus auf einen neuen Slogan: „Traditional Luxury since 1574“ ist neuerdings unter dem Schriftzug des Hotels zu lesen. „Uns war wichtig, dass man auf den ersten Blick sieht, wofür dieses Haus steht – für Luxus, für Tradition. Die Stadt jedenfalls stehe hinsichtlich der Hotels aktuell „am Scheideweg“, meint der Experte. Schließlich drängen internationale Ketten momentan nach Graz: „Das ist auf den ersten Blick gut, der Zustrom darf aber nicht größer sein als das Wachstum“, warnt Florian. Zudem sei die Eigenständigkeit von Graz ein großer Pluspunkt bei den Touristen, „große Ketten, egal in welcher Branche, sprechen aber nicht unbedingt dafür“. Er plädiere daher dafür, dass lokale Betriebe in Graz mehr zusammenarbeiten, um die persönliche Note der Stadt zu erhalten. Auch könne sich die Politik etwas überlegen. In Salzburg und Tirol gebe es beispielsweise keine Förderung für neue Betriebe mehr, das ziehe weniger neue Häuser an.



Touristisch sei die „Marke Graz“ ein ausgezeichnetes Produkt, meint Florian, auch wenn Wien, Salzburg und Innsbruck bei den Zahlen vornliegen. In der Vermarktung müsse die Stadt noch mehr machen, unterstreicht er. Das will Florian nicht als Kritik am Tourismusverband verstanden wissen. Es brauche mehr Budget, um bessere Ergebnisse zu erzielen. „Darüber hinaus meiden viele Gäste die Stadt, weil es kein Fünf-Sterne-Hotel gibt“, so der Hotelier.



Das Greifen nach einem fünften Stern begrüßt auch Hardt-Stremayr: „Zwar ist es für die Destination keine Überlebensfrage, aber Graz kann ein echtes Fünf-Sterne-Haus sicher vertragen.“ Wichtig sei, dass das Haus „nicht nur in der Lage ist, alle Kriterien zu erfüllen, sondern auch einen entsprechenden Preis dafür erzielen kann“. Das Parkhotel – aktuell ein Vier-Stern-Superior-Betrieb – sei in Graz am nächsten am fünften Stern dran, meint der Touristiker.

