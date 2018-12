Facebook

Am 5. Oktober brannte es im Gleinalmtunnel. Die Sanierung dauerte bis jetzt © Theny

Endlich ist es so weit: Nach dem Brand eines Kranwagens am 5. Oktober im acht Kilometer langen Gleinalmtunnel auf der A9 hat die Asfinag am Freitag um 14 Uhr den Tunnel wieder für den Verkehr freigeben. Die stauträchtige Umleitung auf der S35 wird dadurch entlastet.