Minus zehn Prozent bei Studienanfängern an der Uni Graz (Archivbild) © Jürgen Fuchs

Vor einigen Wochen wurde sogar noch Schlimmeres befürchtet – ein Minus von 20 Prozent stand an der Uni Graz bei den Studienanfängern im Raum, wie wir berichteten. Jetzt ist es aber amtlich: Die bei Weitem größte Hochschule des Landes verzeichnet einen Verlust von gut zehn Prozent an Maturanten. In Zahlen: Anstatt 4900 junger Studienanfänger im Vorjahr zählte man heuer nur noch 4400 – also ein Minus von 500. Nur ein Vergleich: Das ist weit mehr, als die Medizin-Uni insgesamt an zukünftigen Ärzten aufnimmt (360).

