Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Protestaktion vor dem Landtag in der Herrengasse © KK

In der Landesregierung ist der Beschluss schon seit einem Monat durch: Landesrat Hans Seitinger (ÖVP) kann ein fünf Hektar großes Grundstückes der Land- und Forstwirtschaftlichen Schule in Grottenhof in Graz veräußern. Die ÖWG kauft das Grundstück um knapp 18 Millionen Euro.