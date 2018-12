Facebook

Botschafter François Saint-Paul musizierte zusammen mit den Schülern der GIBS. © Georg Tomaschek

Zum ersten Mal in der Geschichte wurden gestern österreichische Bildungsanstalten mit dem "LabelFrancEducation" ausgezeichnet: insgesamt fünf Schulen erfüllten die strengen Kriterien dieses Gütesiegels des französischen Außenministeriums, darunter auch die GIBS (Graz International Bilingual School). "Vor allem die Qualität unseres Unterrichts mit Französisch als Arbeitssprache konnte überzeugen", freut sich Marion Radl-Käfer, die Koordinatorin des Französisch-Departments: "Französisch ist für uns sehr wichtig, immerhin ist es nach Englisch die am meisten unterrichtete Sprache in Österreich."