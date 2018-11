Auch wenn die Baumwurzeln erfolgreich von der Murinsel weggezogen wurden - so eine "Kollision" soll nicht mehr wiederholen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So etwas will man künftig verhindern © max behounek

Gut ist es gegangen, nichts ist geschehen? Jein. Zwar ist die spektakuläre Bergung jener Holzwurzeln und Baumstämme, die sich bei der Grazer Murinsel verfangen hatten, am Donnerstag erfolgreich über die Bühne gegangen. Doch künftig will man so eine "Kollision" verhindern.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.