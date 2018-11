Facebook

Die Arbeiten starteten in der Früh © Beate Pichler

Rund 12 Tonnen sind die Baumstämme schwer, die sich nach den Regenfällen schon vor Tagen am Nordteil der Murinsel in den Halterungsseilen verheddert haben. Am Donnerstag entfernt die Stadt Graz das Gehölz durch eine spektakuläre Bergung: „Dafür wird ein Spezialkran am Lendkai aufgestellt, über den sich die Höhenretter der berufsfeuerwehr abseilen, um die sensiblen Arbeiten durchzuführen“, so Wolfgang Skerget, der als City-of-Design-Koordinator für die Murinsel zuständig ist.

