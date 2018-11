19 Gaststätten an Bord

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für kleine Leseratten ist in den Boxen Lesestoff dabei © Foto Fischer

Ein Kind am Arm, das andere im Kinderwagen, eines muss aufs Klo, das andere hat Hunger – aber: kein Wickeltisch vor Ort, kein Hochsitz in Sicht, kein Kinderbuch zum Ablenken dabei. Mit dieser Szene sind Jungeltern beim Lokalbesuch gut vertraut. Bis jetzt wurden sie nur in wenigen, ausgewählten Grazer Cafés fündig.