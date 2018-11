Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Radfahrer wurde ins Spital gebracht © Symbolbild: RK Leibnitz

Ein 60-jähriger Radfahrer verletzte sich bei einem Unfall am Samstagabend in Graz schwer. Der Grazer war gegen 18.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Grasbergerstraße unterwegs und dürfte beim Einbiegen in die Karl-Morre-Straße einen Autofahrer übersehen haben. Der 27-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung lenkte seinen Pkw auf der Karl-Morre-Straße in gerader Richtung über die Grasbergerstraße. Als der Radler plötzlich in die Kreuzung einfuhr, versuchte der Autofahrer noch, nach rechts auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern.

Der 60-Jährige erlitt eine Rippen- und eine Schulterfraktur. Er wurde nach der Erstversorgung ins UKH Graz gebracht. Ein Alkotest bei dem Radler ergab laut Polizei eine schwere Alkoholisierung. Der Autofahrer blieb unverletzt.