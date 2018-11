Am 19. November findet der "Falstaff Young Talents Cup" in Graz statt. Dabei werden die besten Nachwuchstalente gesucht. In der Jury sitzen internationale wie Grazer Gastro-Profis.

© Falstaff Karriere, Ian Ehm

Nachwuchs in der Gastronomie ist schwer zu finden - ein immer wiederkehrender Satz. Eine mögliche Strategie dagegen: junge Talente fördern. Das hat sich der "Falstaff Young Talents Cup" zur Aufgabe gemacht. Er findet heute, am Montag, in der HLW Schrödinger statt. Bereits zum vierten Mal wetteifern dabei junge Fachkräfte vor einer hochkarätig besetzten Jury. Einige Grazer Juroren sind am Start.