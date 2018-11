Facebook

Der neue Q2-Tower in Reininghaus wird mehr als 70 Meter hoch werden © Q2

Am Freitag wurde der neue Q2-Tower vorgestellt. Schon ab 2022 soll er ein Wahrzeichen des neuen Stadtteils in Reininghaus werden – und stolze 76,5 Meter in den Himmel ragen. Nach der Präsentation war gar vom neuen höchsten Gebäude der Stadt die Rede. Doch das misst in der Tat um 32,5 Meter mehr. Die Herz-Jesu-Kirche wird mit ihren 109 Metern auch weiterhin über alle anderen Dächer der Stadt hinwegragen.

