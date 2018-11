Zu einem Unfall, an dem zwei Radler beteiligt waren, kam es am Montag im Bereich des Grazer Hauptbahnhofs.

© Jürgen Fuchs

Zu einem Auffahrunfall unter Radlern kam es am Montagabend in Graz. Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Voitsberg war gegen 17 Uhr mit seinem Rad auf dem Radweg am Europaplatz in Richtung Süden unterwegs. Bei den Fahrradabstellplätzen bremste er ab, um nach einem Stellplatz Ausschau zu halten.