Im September geschah das tödliche Busunglück in Graz. Wie es den Verletzten heute geht, was Experten nun an Bahnübergängen planen.

Am 18. September kollidierte ein Bus mit einem Zug © APA/ERWIN SCHERIAU

Auch wenn es in den ersten Minuten nach dem Unglück den Anschein hatte - die Zeit blieb doch nicht stehen: Knapp zwei Monate sind vergangen, seit am 18. September gegen 8 Uhr früh ein Grazer Linienbus mit einer Zuggarnitur der GKB kollidierte. An einem unbeschrankten Übergang in Wetzelsdorf. Die Buslenkerin wurde tödlich, insgesamt elf Fahrgäste wurden lebensgefährlich verletzt.

