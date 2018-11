Facebook

Der Turm gehört nun einem Immo-Fonds. © Leodolter

Darüber wird im Magistrat Graz nur unter vorgehaltener Hand getuschelt, doch man nimmt die Beschwerden des 30-köpfigen Teams im Grazer Strafamt inzwischen sehr ernst. Die Stadt hatte die Mitarbeiter, die bisher an zwei Adressen – am Tummelplatz und im Bauamtsgebäude – arbeiteten, an einem Standort zusammengezogen und auf zwei Etagen im Gürtelturm einquartiert. In einer Mietvariante, die nun zum Sorgenkind wird. Denn seit dem Einzug im Sommer gibt es gehäuft Klagen aus dem Team, das unter dem Raumklima in seiner neuen Bleibe massiv leidet. Der Eigentümer war Anfang des Jahres noch der Ex-Politiker Harald Fisch (FPÖ, BZÖ), der den Turm aber inzwischen an einen Immo-Fonds verkauft hat.

