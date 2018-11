Auf dem Grazer Hauptplatz ging am Samstag der traditionelle "Rathaussturm" über die Bühne.

Der Grazer "Rathaussturm" war wieder eine Hetz © Moritz Linni

Paare, die mitten auf dem Grazer Hauptplatz im Dreivierteltakt tanzen; Passanten, die beim Lachen den Kopf in den Nacken schmeißen; und ein Bürgermeister, dem der Schlüssel zu "seinem" Rathaus abgenommen wird: All das und viel mehr spielte sich am Samstag direkt auf dem Grazer Hauptplatz ab - luden doch die Faschingsgilden einmal mehr zum traditionellen "Rathaussturm". Heuer mischen zudem die Grazer Tanzschulen mit, die zeitgleich die Ballsaison eröffnen.