Grundstück, das zur Landwirtschaftlichen Fachschule Alt-Grottenhof gehört, wurde verkauft ©

Am Donnerstag behandelt die Landesregierung den Verkauf des Grundstückes Nr. 94/2, EZ 7, KG 63128 Wetzelsdorf. Dahinter steckt ein stadtpolitisch heißes Eisen: der Verkauf von fünf Hektar am Areal der Land- und Forstwirtschaftlichen Schule in Grottenhof. Um diese in die „modernste Biobauernschule Österreichs“, so Landesrat Hans Seitinger (ÖVP), zu verwandeln, gibt es keine freien Mittel - es sei denn, man veräußert den Grund.

