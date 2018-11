Facebook

KPÖ-Chefin Elke Kahr ist seit gut eineinhalb Jahren für den Verkehr in Graz zuständig © Jürgen Fuchs

Frau Kahr, aktuell häufen sich die Beschwerden über Staus in der Stadt, viele Autofahrer ärgern sich über die anhaltenden Baustellen. Warum geht derzeit so wenig weiter?

ELKE KAHR: Wir haben mehr als 4000 Baustellen pro Jahr. Da ist es leicht gesagt, dass das schlecht koordiniert ist. Aber in Wahrheit ist das eine immense Leistung und da möchte ich allen meinen Dank aussprechen. Und die Leute sehen hoffentlich, dass wir nicht zum Selbstzweck bauen, sondern dass die Straßen wie die Leonhardstraße oder die Gleisdorfer Gasse jetzt schöner sind als vorher.

