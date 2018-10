The Tarantino Experience hatte Grund zum Feiern und nahm das Publikum in der Generalmusikdirektion mit auf eine wilde, musikalische Reise – Sex, Drugs & Rock'n'Roll inklusive.

"Mr. Brown" hatte sein Publikum und seine Komplizen fest im Griff © A. Tengg

Es ist ein Rezept, das einen fulminanten Konzertabend garantiert: Man nehme nicht mehr und nicht weniger als eine Hand voll Vollblutmusiker, die in Tarantinos Rollen "Mr. Brown", "Mr. Blonde" & Co. schlüpfen und mit allen Wassern gewaschen sind. Diese führen dann durch einen mit Filmhits und Gästen gespickten Abend. Da durfte der "Whiskey on the house" natürlich auch nicht fehlen. Zu feiern gab es schließlich genug beim zehnjährigen Bandjubliäum. In die Jahre gekommen ist die Combo jedoch kein bisschen.