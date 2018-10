Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch Gefechtsvorführungen wird es in der Innenstad geben © Bundesheer/Harald Minich

So etwas hat man in Graz seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen: Das Bundesheer zeigt am Nationalfeiertag am Freitag mit einer großen Leistungschau in der Innenstadt, was es am Boden, in der Luft und auf dem Wasser alles kann. Schweres Gerät, das man in der Steiermark ansonsten nicht zu sehen bekommt, wird präsentiert. Das Heer plant intern für bis zu 80.000 Besucher.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.