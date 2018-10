Eine Dreizimmerwohnung war in den 80er-Jahren noch bis zu 90 Quadratmeter groß. Das ändert sich mehr und mehr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Trautes Heim, Glück allein - aber auf immer weniger Quadratmetern. © Fotolia

Ein Blick in die Zukunft geht nicht ohne die Vergangenheit. Und daher führt Ingenieur Bernd Sieber aus, dass „in den 90ern Zimmergrößen und Wohnungseinteilungen durch Novellierungen der Landesbauordnungen nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben wurden“. Die Folge war eine Verkleinerung der bekannten Wohnungsgrundrisse: „Eine Dreizimmerwohnung in den 80ern wurde mit etwa 80 bis 90 Quadratmetern errichtet. Dasselbe Raumangebot findet nunmehr auf 62 Quadratmetern Platz – mit Vorraum, Abstellraum, WC, Bad, Koch-Ess-Wohnraum sowie Eltern- und Kinderzimmer“, so Sieber.