Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FUCHS

Zwei Röhren hat der Plabutschtunnel, eine mündet in den Norden der Stadt, eine in den Süden. Die rund 40.000 Autos, die täglich über diese Strecke in die Stadt fahren, bringen auch Emissionen mit. Diese treffen speziell die Anrainer rund um die Portale. Man könnte die im Tunnel vorhandenen Entlüftungsschächte theoretisch aktivieren und die Emissionen durch die Schächte senkrecht nach oben befördern, bestätigen Experten. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Was steckt dahinter?