Die Steirer-GKK feiert am Mittwoch 150-jähriges Bestehen. Unter den Gratulanten war auch der 94-jährige Rudolf Sametz, 1965 bis 1990 Obmann der StGKK.

Biach, Vollath, Hirschenberger, Harb, Khom, Lackner und Hohensinner © GKK/Mario Gimpel

"Wenn ich mir den Scherz erlauben darf: Ihr hättet höher bauen sollen, wir platzen aus allen Nähten." Adressat von GKK-Obmann Josef Harb war ein namhafter Vorgänger, Rudolf Sametz. In dessen Amtszeit fiel der Neu-/Ausbau der bis heute stark frequentierten Zentrale in Graz mit ihren Beratungsstellen, Ambulatorien etc.

