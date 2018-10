Am Samstag wird der neue Sportpark in der Hüttenbrennergasse offiziell eröffnet. Initiator des Projektes ist Stefan Herker.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sportunion-Präsident Stefan Herker © Gepa

Seit einigen Wochen ist der neue Sportpark in der Grazer Hüttenbrennergasse in Betrieb. Heute erfolgt die offizielle Eröffnung (siehe Seite 54/55). Routine ist beim Initiator des Projektes, Sportunion-Präsident Stefan Herker, aber noch lange keine eingekehrt. „Die ganz großen Herausforderungen kommen ja erst“, sagt er im Hinblick auf das Handball-Länderspiel zwischen Österreich und Vizeeuropameister Schweden am 28. Oktober. „Wenn die Halle dann zur Gänze gefüllt ist, ist es wieder etwas anderes.“ Knapp 3000 Fans werden das neue Schmuckstück der heimischen Sportszene dann beehren und für eine unvergleichliche Atmosphäre sorgen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.