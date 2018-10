Schlechte Nachricht nach dem Urlaub: Nach der Landung stellte sich heraus, dass sämtliche Koffer am Urlaubsort zurückgeblieben sind.

© Juergen Fuchs

Meistens wiegt das Gepäck nach einem Urlaub ja mehr als vorher. In diesem Fall sind zahlreiche Urlauber aber überhaupt ohne Gepäck zu Hause angekommen. Nach dem Flug mit der Billig-Airline Small Planet von Heraklion nach Graz vergangenen Sonntag mussten sämtliche die Fluggäste feststellen: Ihre Koffer sind am Urlaubsort geblieben. So erzählen es Betroffene.

