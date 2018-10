Mit ihrem neuen Album "Captain Fantastic" gastieren am 19. Juni auf dem Freigelände der Messe Graz. Karten gibt es ab heute.

Fanta 4 bei ihrem letzten Live-Act in Wien © APA/HERBERT PFARRHOFER

"Die Fantastischen Vier", das sind Michael Bernd Schmidt alias Smudo, Thomas Dürr alias Hausmeister Thomas D und Michael Beck alias Michi Beck bzw. Dee Jot Hausmarke und Andreas Rieke alias And.Ypsilon. Mit Titeln wie "Die da!?!", "MFG" oder "Ernten was wir säen" schrieben sie (deutsche) Musikgeschichte. Nun touren sie mit ihrem neuen Album "Captain Fantastic" durch die Landen - und machen dabei am Samstag, den 15. Juni, Halt in Graz.

Tickets zu dem Konzert auf dem Freigelände der Messe Graz gibt es ab heute, Montag, 10 Uhr auf www.oeticket.com.

