Radfahrer können ab sofort die Griesgasse gegen die Einbahn befahren. Auch der Radweg in der Keplerstraße wird umgebaut.

Neue Rradverbindung in der Griesgasse gegen die Einbahn © Stadt Graz

Es tut sich etwas für Radfahrer in der Stadt. Ab sofort ist die Griesgasse gegen die Einbahn für Radfahrer befahrbar. „Mit dieser Einbahnöffnung – eine bauliche Neugestaltung ist ja zu einem späteren Zeitpunkt geplant – erfolgt ein wichtiger Lückenschluss im Radnetz am rechten Murufer“, sagt Verkehrsstadträtin Elke Kahr (KPÖ). Die Öffnung ist auch deshalb wichtig, weil zwei große Rad-Wirtschaftsbetriebe in der Griesgasse ihren Sitz haben: die Pink Pedals und die Lemur Bikes.

