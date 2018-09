Dichten, tanzen, lernen: Das Grazer Sprachenfest lockt am 27. September mit einer Vielzahl an Angeboten.

Die Vielfalt der Sprachen soll mit großen und kleinen Besuchern gefeiert werden. © Fotolia

Hablas español? Wenn nicht, dann kann ein Besuch beim Grazer Sprachenfest am 27. September ein wenig Abhilfe verschaffen. Am Donnerstag dreht sich am Schloßbergplatz, im GrazMuseum und in denRäumlichkeiten der Pädagogischen Hochschule Steiermark alles rund ums Thema Sprachen. Unter anderem warten Sprachcafés (Ungarisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch,...) auf die Besucher.