In Graz finden am Samstag gleich zwei Kundgebungen gegen die geplanten Umbauten im Augarten statt. Zumindest eine von ihnen sorgt für Zwist im Rathaus.

Zwist im Grazer Rathaus wegen Augarten-Demo © Jürgen Fuchs

Am morgigen Samstag, den 15. September, finden in Graz gleich zwei Kundgebungen gegen die geplanten Umbauten im Augarten statt. Ab 15 Uhr startet unter dem Motto "Hände weg vom Augarten" ein Protestzug am Südtiroler Platz. Und schon ab 12 Uhr laden die Grazer Grünen zu einem „Protestpicknick“.

