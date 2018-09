Facebook

Am 16. September kommt man günstiger durch den Tag © Jürgen Fuchs

Auch wenn der eigentliche Anlass das Aufsteirern-Fest in Graz ist - das besondere Zuckerl, das man Fahrgäste von öffentlichen Verkehrsmitteln am heutigen Sonntag zukommen lässt, gilt für alle Fahrgäste in der gesamten Steiermark: Denn am Sonntag, den 16. September, gilt den ganzen Tag über die Aktion "Stundenkarte/10-Zonen-Karte = Tageskarte“.