Bio-Selbsterntegärten"Morgentaugärten" in Graz: Jetzt wird zum ersten Mal geerntet

Die erste Saison in den neuen Bio-Selbsterntegärten in Graz geht zu Ende. Wer nächstes Frühjahr selbst unter die Gärtner gehen möchte, kann sich bereits anmelden.

Reiche Ernte im Morgentaugarten © KK

Biogemüse selbst anbauen, auch wenn man keinen eigenen Garten hat, das war heuer zum ersten Mal in den Morgentaugärten in Graz möglich. Auf den Feldern in Straßgang und Reininghaus wird nun geerntet.

Morgentaugärten gibt es nicht nur in Graz – in Oberösterreich ist man bereits seit 2015 an 13 Standorten vertreten, 650 Hobbygärtner sind in den Morgentaugärten aktiv. Das Besondere daran: Alle Felder liegen in Städten und sind mit den Öffis erreichbar. Die Aufbereitung des Bodens übernimmt das Morgentau-Team, ebenso einen Teil der Bepflanzung. Zwei Drittel der 20 bis 25 Kulturen auf den 20 bis 60 Quadratmeter großen Parzellen werden von den Hobbygärntnern selbst gepflanzt. Know-How, Wasser und Werkzeug gibt es vor Ort.

Wer im kommenden Jahr selbst eine Parzelle bewirtschaften will, kann sich bereits jetzt anmelden. Die Grazer Standorte: Alte Poststraße/Kratkystraße und Martinhofstraße/Weiberfeldweg.

Mehr Infos unter 0676/5801920, Anmeldungen für 2019 unter morgentaugaerten.at