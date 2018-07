Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tscheliessnigg, Lehofer, Drexler, Haas, Furlan und Kölinger (v. l.) © Rossacher

Eine neue Mitarbeiterin an der Alterspsychiartie hatte den Fall ins Rollen gebracht. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Graz im Zusammenhang mit mutmaßlichen Misshandlungen durch vier Pfleger am LKH Graz Süd-West Standort Süd (einst Sigmund-Freud-Klinik).

Die mutmaßliche Rädelsführerin wurde entlassen, zwei Kollegen gekündigt. Die Vierte im Bunde, da von Zeugen entlastet, versetzt.

Am Dienstag-Nachmittag traten Gesundheitslandesrat Christopher Drexler, Kages-Vorstand Karlheinz Tscheliessnigg, Primar Michael Lehofer (LKH Graz Süd-West, Süd) sowie Pflegedirektor Paul Furlan, Betriebsdirektor Bernhard Haas und Betriebsrat Karl Heinz Köllinger an die Öffentlichkeit.

„Man kann von Quälen und Misshandeln sprechen", beschönigte Drexler nichts. Er entschuldigte sich namens des Landes bei Patienten und Angehörigen. Und erklärte: Das Land setzt nun eine unabhängige Kommission ein, um Vorgänge zu prüfen und Verbesserungen auszuarbeiten. Experten aus Pflege, Medizin und Menschenrechte sollen am Werk sein, die Namen würden noch genannt.

Patient verstorben

Am Dienstag wurden weitere Vorwürfe publik, die "Krone" veröffentlichte ein Schreiben einer Frau: Deren betagter Vater sei im Juni in der Alterspsychiatrie am Standort Süd nicht allein schlecht behandelt worden, sondern obendrein schwer krank entlassen worden. Tage darauf sei der Mann verstorben. Lehofer dazu: "Der Fall ist uns bekannt, medizinisch ist aber kein Fehler unterlaufen." Die Werte des Patienten hätten sich im Spital sehr gebessert: "Er war am genesen." Dann aber soll der Patient, vereinfacht gesagt, einen schweren Rückfall erlitten haben, von dem er sich nicht mehr erholte.

Personalnot?

Im Raum steht auch der Vorwurf, die Alterspsychiatrie, würde unter Personalnot leiden. Das wurde von Furlan zurückgewiesen: Der Standort verfügt über 597,5 Dienstposten, die betroffene Abteilung (für Alterspsychiatrie und Alterspsychotherapie; 109 Betten) sie mit 23 Ärzten und knapp 85 Pflegemitarbeitern über Schnitt besetzt. Die Betten-Auslastung würde etwa 80 Prozent betragen. Nachtdienst versehen 12 Mitarbeiter für vier Stationen (und zwei Ärzten im Hintergrund).

Vier von 8633

Ein systemisches Versagen bestritten die Verantwortlichen. Ebenso betonten sie, dass es sich um "unentschuldbare, sehr bedauerliche, aber doch Einzelfälle" handeln würde. Drexler: "In der Kages arbeiten 8633 Menschen in der Pflege und 99,9 Prozent leisten herovrragende Arbeit".

Wie "Racheengel"

Zuvor hat eine Patientin die Vorwürfe einem Interview mit dem ORF unterstrichen: Ein Pfleger und eine Schwester seien "wie zwei Racheengel" gekommen, als sie in der Nacht läuten musste, weil sie auf die Toilette musste. Den Toilettengang habe man ihr mit den Worten "Dann machen's ins Bett" verweigert. "Ich habe mich so erniedrigt gefühlt, das kann ich gar nicht wiedergeben“, so die Frau, die auch zur Einnahme von Medikamenten genötigt werden sein soll.

Der ORF-Bericht

Körperliche und verbale Angriffe

Die Pfleger sollen über längere Zeit Frauen und Männer misshandelt haben. Sowohl von verbalen als auch von körperlichen Angriffen ist in der Sachverhaltsdarstellung zu lesen, sagte die Staatsanwaltschaft.

Manche der betagten Opfer wurden namentlich genannt, andere müssen noch ermittelt werden. Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft hatte die Angaben der Mitarbeiterin vergangene Woche an die Behörden übermittelt.

Die Angestellte habe außerdem zugesichert, weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Bisher seien die meisten Angaben "noch sehr vage", meinte der Staatsanwalt. Von Schlägen sei jedoch nicht die Rede, sehr wohl aber zum Beispiel von zu festem Zupacken, was in einem Fall etwa zu einer blutenden Verletzung geführt haben soll.

Kräuter: Gravierende Missstände bekannt

Erst am Samstag hatte Volksanwalt Günther Kräuter von seit Jahren bekannten Strukturmängeln in der Psychiatrie gesprochen: "Die Kommission der Volksanwaltschaft hat im LKH Graz Süd-West Standort Süd gravierende Missstände festgestellt, unter anderem zu wenig Personal, kaum bezahlte Fortbildungen, vernachlässigtes Deeskalationstraining, ausufernde Nebentätigkeiten der Fachärzte und eine desaströse bauliche Situation. Verbesserungen oder gar Strukturreformen sind offenbar unterblieben." Der KAGes empfahl er "dringend, die Missstände nun endlich zu beheben."