Der Strand von Lignano, die Palmen der Côte d’Azur, die salzige Meeresbrise am Südpazifik. Schön, aber kein Muss. 26 Tipps für den Urlaub vor der Haustür.

© Photoreport Helmut Lunghammer

Aussicht. Der erste Schritt in jeder Urlaubsstadt: Man verschaffe sich einen Überblick über die Destination. In Graz klappt das vom Balkon, aber noch besser von der Plattform am Buchkogel oder der Stephanienwarte auf der Platte (wochenends von zehn bis 19 Uhr).

