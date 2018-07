Stilikone, Soulstimme und queere Szene-Heldin: Beth Ditto tritt am 19. Juli in Graz auf. Und hat mit uns vorab am Telefon über die Homo-Ehe, das Amerika Trumps und ihr Leinwanddebüt gesprochen. Achtung: Kleine-Leser können Ditto vor dem Konzert treffen!

Live in Graz am 19. Juli

Beth Ditto © Sony Music

Die über allem stehende Soulstimme, die rohe Energie ohne Rücksicht auf Flüssigkeitsverluste, die Präsenz einer Frau, die man nicht übersehen und überhören kann. Und ja, auch das Selbstbewusstsein, sich als Hundert-Kilo-Plus-Frau in Unterwäsche auf der Bühne am Boden zu wälzen: Wer das Glück hat, Beth Ditto bei frühen Auftritten Mitte der Nuller Jahre mit ihrer Punk-Band Gossip live erlebt zu haben, sieht sie wohl in einem ganz anderen Licht, die glamouröse Soul-Disco-Queen und Fashion-Ikone, die man auch von Auftritten in deutschen TV-Shows oder aus der Zalando-Werbung kennt.

