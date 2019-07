Freie Fahrt bis zum 16. Geburtstag: Die ganzen Sommerferien können Jugendliche in Graz gratis mit Bus und Tram fahren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Juergen Fuchs

Es ist gute Tradition in Graz: In den Sommermonaten haben Jugendliche bis zu ihrem vollendeten 15. Lebensjahr freie Fahrt in den Bussen und Straßenbahnen der Graz Linien. Konkret: ab sofort und bis inklusive 8. September - dem letzten Ferientag - können die Kinder kostenlos mobil sein.