Model, Influencer, Unternehmer Philipp Knefz über das "Aber" des Traumberufs Influencer

Philipp Knefz (Insta: philippknefz) hat 88.000 Follower auf Instagram. Der Ex-Mister Austria hat sich auf die Themen Fitness, Lifestyle und Reise spezialisiert. © KK

"Der Traum vieler Jugendlicher scheint so greifbar: „Ich will Influencer, Model und Unternehmer werden.“ Mithilfe von sozialen Medien und deren unbegrenzten Möglichkeiten scheint es für jede Person einfacher denn je, erfolgreich, bekannt und reich zu werden. Aber nur wenige schaffen diesen Schritt, tatsächlich den Lebensunterhalt als Influencer verdienen zu können oder zumindest ein nettes Zubrot zu erhalten. Warum? Seit mehreren Jahren darf ich nun in diesem Business tätig sein und glaube, diese Frage beantworten zu können. Wie in jedem Bereich des Lebens dreht es sich auch in dieser Branche um Durchhaltevermögen, Ehrgeiz, Kreativität und in anderen Worten ausgedrückt: Es ist Arbeit wie jede andere auch. Wer den Willen hat, mehr zu leisten als die anderen, kann es schaffen und sich von der Masse abheben. Man sollte keine Angst vor der Zukunft oder neuen Herausforderungen haben. Die Arbeit und die sprichwörtliche „Extra-Meile“ wird jedoch niemandem erspart bleiben."