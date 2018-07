Hier sind die Fotos der Nacht: In der Grazer Postgarage wurde am Samstag das Schlimmste und Beste, was die 90iger an Musik zu bieten haben in einen musikalischen Topf geworfen. Kräftig durchgerührt und mit massig guter Laune gewürzt und dann den Feiernden als herrlich stimmungsvoller Eintopf serviert. Mahlzeit.

Worst of the 90s

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf zwei Floors wurde gehörig das Tanzbein geschwungen. © (c) Maximilian Martin Wolf

"Worst of the 90s"- so der Titel der Veranstaltung, und dieser versprach nicht zuviel. Den feiernden Grazern wurde das Schlimmste und Haarsträubendste an 90iger Trash-Musik in völlig neuem Gewand geboten. Norman David und little_ladi verpassten der Musik aus längst vergangenen Tagen einen völlig neuen Anstrich.

Auf zwei Floors wärmten pflichtbewusste DJs die Musik der letzten Jahrhunderts gekonnt auf. Foto © (c) Maximilian Martin Wolf

Auf zwei Floors war ausgelassene Stimmung garantiert

Während am 1st floor zum Mix von Norman David und little_ladi das Tanzbein, und mehr, geschwungen wurde, gab sich die Crowd am 2nd Floor ein Stelldichein und tanzte im Rahmen der legendären Superfreak-Reihe zu feinsten, ausgewählten musikalischen Schmankerl aus Indie, Soul & Rock’n'Roll. Für jeden Musikgeschmack war garantiert etwas dabei und was alle vereinte, war die gute und ausgelassene Stimmung.

Dieser Musikliebhaber hat auf die Frage, ob man zur "Worst of the 90s"-Party gehen solle, wohl schon seine eigene Antwort gefunden. Foto © (c) Maximilian Martin Wolf

Vom Ende des Augartenfests bis in die Morgenstunden

Ab 22 Uhr begann die Sause, wobei der 2nd Floor erst eine Stunde später startete. Für alle, denen noch genügend Energie vom Augartenfest übrig geblieben war, ein Pflichttermin. Und wer weiß, vielleicht sorgt der Kopfschmerz am Tag danach bei manchen für eine längere Erinnerung an die gestrige Partynacht in der Postgarage.

Galerie: Worst of the 90s Mehrere DJs auf zwei Floors Auf zwei Floors wärmten pflichtbewusste DJs die Musik der letzten Jahrhunderts gekonnt auf. Maximilian Wolf In Ekstase Die Musik ging scheinbar in Körper und Geist über. Maximilian Wolf Aufregend war es auf alle Fälle Dieser Musikliebhaber hat auf die Frage, ob man zur "Worst of the 90s"-Party gehen solle, wohl schon seine eigene Antwort gefunden. Maximilian Wolf Gute Laune Gute Laune war ebenso vorprogrammiert, wie ein feiner Mix der schlimmsten akustischen Gusto-Stücke der 90iger. Maximilian Wolf Zunge zeigen tut man nicht, ... Neugierig geworden? Einach weiterklicken und keine Angst, das war das einzigen Grimassen-Foto. Maximilian Wolf Maximilian Wolf Maximilian Wolf Maximilian Wolf Maximilian Wolf Maximilian Wolf 1/10