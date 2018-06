Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Tamara Mednitzer

Als am Freitag um 17 Uhr das Sommerfest der Scherbe offiziell seine Pforten öffnete, war bereits eines klar: Der Gastgarten sollte bald ebenso voll sein wie das Livemusik-Line-Up. Denn schon eine Stunde später ging es los. "Fräulein Astrid" stürmte die Bühne und heizte dem Publikum ebenso ein, wie der Griller den aufgelegten kulinarischen Köstlichkeiten.

Livemusik im Scherbengarten

Ein Highlight jagte das nächste

Neben der körperlichen Verpflegung gab es auch ordentlich etwas auf die Ohren. Denn gegen 19:00 Uhr sollten auf "Fräulein Astrid" "Alle Achtung und Erwin Reisinger" folgen. Das musikalische Stakkato hatte jedoch noch lange nicht sein Ende gefunden. "Vinil Moraes & Luiz Santana" übernahmen die Bühne.

Graz: Scherben Sommerfest Gebanntes Publikum Die Musik-Acts zogen das Publikum in kürzester Zeit in ihren Bann. Tamara Mednitzer Fräulein Astrid Den musikalischen Anfang machte "Fräulein Astrid". Tamara Mednitzer Alle Achtung "Alle Achtung und Erwin Reisinger" übernahmen die Bühne. Tamara Mednitzer Freude für alle. Die Großen und Kleinen fanden ihre Freuden im Sandkasten. Tamara Mednitzer Es wird heiß. Selbstverständlich war für das leibliche Wohl auch gesorgt. Tamara Mednitzer Vinil Moraes & Luiz Santana "Vinil Moraes & Luiz Santana" heizten dem Publikum mit rhythmischen Klängen ordentlich ein und weckten manch tot geglaubte Tänzerhüfte. Tamara Mednitzer Neugierig geworden? Keine Angst, es folgen noch weitere Fotos. Tamara Mednitzer Tamara Mednitzer Tamara Mednitzer Tamara Mednitzer 1/10

Ab 22:00 Uhr ging es bergab

Ab 22:00 Uhr ging es, aus Liebe zu den Nachbarn, einen Stock tiefer. Die Sause verlagerte sich in den Scherbenkeller. "Josefine" übernahm das Ruder und lenkte das Sommerfest in den sicheren Party-Hafen. Und allen, die es beim Feiern etwas übertrieben haben und noch an Nachwehen leiden, seien folgende tröstende Worte ans Herz gelegt: Keine Angst, Scherben bringen immerhin Glück.