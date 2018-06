Facebook

Burger, Pommes und mehr gibt's bald auch im Puntigamer "Freigeist" © Michael Kloiber

Es rührt sich was im Brauquartier Puntigam in Graz: Dieses Areal schräg gegenüber vom Cineplexx-Kino ist ja eine Melange aus Wohnungen, Büros und Nahversorgern. So wurde kürzlich ein neuer Spar-Markt eröffnet. Direkt dahinter bittet Christoph Feilhofer ab Ende Juli zu Tisch - in seinem zweiten Burger-Lokal „Freigeist“.

