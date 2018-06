... Hannes Schalk, USI-Fest-Organisator

1. Wann beginnen Sie mit den Vorbereitungen für das USI-Fest?

Die Planungen beginnen bereits Mitte August. Wir sind ein kleines Team und daher starten wir schon 10 Monate vor dem eigentlichen Termin.

2. Gab es in all den Jahren ein persönliches Highlight für Sie?

Ja, und zwar dass kein Fest wie das andere ist. Ich werde älter, aber das Publikum bleibt vom Alter her ja gleich jung. Und es ist ein persönliches Highlight, wenn wir junge Menschen immer wieder dafür begeistern können.

3. Laufen Sie selbst auch beim Kleeblattlauf mit, der vor der Party stattfindet?

Nein, leider, ich nehme mir das jetzt seit 21 Jahren vor, aber ich habe es aus zeitlichen Gründen nie geschafft. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.