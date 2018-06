Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feierlich verlief die Priesterweihe im Grazer Dom. © Brunnthaler

Im Vorjahr gab es in der Diözese Graz-Seckau keine Priesterweihe, am Sonntag aber konnte Bischof Wilhelm Krautwaschl im Dom in Graz wieder drei neue Seelsorger für die katholische Kirche weihen. Die drei jungen Männer im Porträt:

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.