Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Direkte Demokratie! Das Volk mitbestimmen lassen! Wer kann da groß etwas dagegen haben? Natürlich wollen wir als Bürger mitreden können, wenn große oder vielleicht auch kleine Entscheidungen anstehen. Damit unsere Meinung auch was zählt und nicht nur am digitalen Stammtisch gelesen wird. Die Schweizer leben es seit gefühlten Jahrhunderten vor, da werden wir es in Österreich und Graz wohl auch schaffen. Oder?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.