Kostenlos planschen Grazer "Noppelbad" sperrt wieder auf

Familien mit Kleinkindern steht ab diesem Wochenende das sogenannte "Noppelbad" in der Gaswerkstraße wieder offen. Der Eintritt ist frei.

Eröffnung des Kinderbades in der Gaswerkstraße © Foto Fischer

Kostenlos planschen: Das ist ab sofort im "Noppelbad" in der Gaswerkstraße 7 Graz-Eggenberg wieder möglich. Das Bad öffnet am Samstag, den 16. Juni, seine Pforten. Ein 150-Quadratmeter Becken und eine große Liegewiese warten auf Familien mit Kleinkindern, die die Anlage kostenlos benutzen können. Bänke zum Ausrasten und Tischtennistische findet man dort ebenso.

Je nach Witterung hält das Bad bis in den September hinein täglich von 10 bis 18 Uhr offen. "Offiziell" eröffnet wurde es bereits am Freitag von Günter Hirner, Geschäftsführer der GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH, in deren Eigentum das Bad steht und Stadtrat Günter Riegler. Badespaß steht dann ab Samstag auf dem Programm.

